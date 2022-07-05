Пляжи на территории Одесской области не будут открывать для посещения гражданами из-за возможной опасности для отдыхающих.

Об этом заявил председатель Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

"Касательно открытия пляжей в летний сезон. Стоит помнить, что война все еще продолжается, а оккупанты наносят ракетные удары по области, убивая мирных жителей... Главное наше задание — это сохранение жизни и здоровья жителей области, поэтому было принято решение не открывать пляжи", — сказал Марченко.

Он отметил, что в последнее время в Одесской области несколько человек погибли на пляжах из-за подрыва морских мин, которые прибивает к побережью.

Напомним, в Одесской области поймали предателя.

Также сообщалось, что украинцев предупредили, что ждет Одессу после побега оккупантов со Змеиного.

Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.