Служба безпеки України затримала мешканця Одеської області, який виявився російським агентом.

Він збирав розвіддані для ракетних ударів по регіону. Про це повідомляється на сайті СБУ.

Чоловік збирав дані щодо дислокації підрозділів Збройних сил України та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення у районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.

Упродовж травня він в особистій онлайн-переписці передавав представникам росії та Білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону.

Крім того, він збирав інформацію про місця влучання ракет по території Білгород-Дністровського району.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього мобільні телефони з доказами його роботи на ворога.

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