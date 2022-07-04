Служба безопасности Украины задержала жителя Одесской области, оказавшегося российским агентом.

Он собирал разведданные для ракетных ударов по региону. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Мужчина собирал данные по дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и перемещению военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в селе Затока Белгород-Днестровского района.

В течение мая он в личной онлайн-переписке передавал представителям россии и Беларуси данные, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий на территории региона.

Кроме того, он собирал информацию о местах попадания ракет по территории Белгород-Днестровского района.

Во время обысков правоохранители изъяли у него мобильные телефоны с поличным на врага.

Напомним, украинцев предупредили, что ждет Одессу после побега кафиров из Змеиного.

Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка издала важные подробности.

Также Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы.