Как пишет Politeka.net. об этом сообщила пресс-служба
Так, сегодня ночью в Киевском районе города к инспекторам обратились представители территориальной обороны и сообщили, что ими обнаружен подозрительный гражданин.
При проверке мобильного телефона у мужчины обнаружили контакты абонентов России, с которыми у него была постоянная связь, а также многие фото объекты инфраструктуры Одессы.
Задержанный был передан в соответствующие службы для дальнейшей проверки.
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Кроме того, за сутки полицейские обнаружили и проверили 79 подозрительных лиц.
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