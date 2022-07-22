Одесские полицейские продолжают выявлять лиц, причастных к сотрудничеству со страной-агрессором.

Как пишет Politeka.net. об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.

Так, сегодня ночью в Киевском районе города к инспекторам обратились представители территориальной обороны и сообщили, что ими обнаружен подозрительный гражданин.

При проверке мобильного телефона у мужчины обнаружили контакты абонентов России, с которыми у него была постоянная связь, а также многие фото объекты инфраструктуры Одессы.

Задержанный был передан в соответствующие службы для дальнейшей проверки.

Кроме того, за сутки полицейские обнаружили и проверили 79 подозрительных лиц.