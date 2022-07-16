Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

В 4 утра в городе была объявлена ​​воздушная тревога, а в 04:51 был слышен громкий взрыв. После удара над городом поднялся густой чёрный дым.

Братчук сначала сообщил, что на месте пожара работают спасатели и призвал не публиковать фото и видео результатов обстрела. Спикер ОВА также добавил, что вражеская ракета попала в склад. Пострадавших в результате удара нет, потому что охранники соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что ракета попала в гражданский объект, информации о раненых или погибших пока нет.

Также военные уточнили, что удар наносили стратегические бомбардировщики Ту-95 ракетами Х-101 с направления Ставрополья и попали в склад производственно-торговой компании.

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