В Одесі власники місцевого ресторану розгорнули два величезні прапори на фасаді будівлі, проте чиновникам мерії це не сподобалося, і вони погрожують демонтувати їх.

Про це повідомила власниця закладу Інара Зарічанська Facebook.

Вона опублікувала припис управління реклами Одеської міськради з вимогою демонтувати "рекламні засоби на фасаді".

При чому, якщо ініціатори розміщення банерів самі не приберуть їх протягом п'яти днів, зривати прапори приїдуть співробітники КУ "Одесареклама".

"Сумно? Чи чекаємо на росіян? Сьогодні КУ "Одесареклама" загрожує нам демонтажом та штрафами за рекламу. З якого часу державний символ став рекламою? За свої кошти наше підприємство розмістило на своїх фасадах державний прапор України та пасторальні пейзажі країни. Але, мабуть, комунальні служби міста виконують замовлення ворога, а саме живуть корупційними схемами і чекають на колишнє життя, тоді як країна намагається вижити і зберегти свою державність", – написала Інара Зарічанська.

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Додамо, що після трагедії у Сергіївці британська розвідка видала важливі подробиці.