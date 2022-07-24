"Чорне море стане мертвим": заява Братчука після обстрілу одеського порту

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що Одеса залишається у цинічних та зухвалих планах російських окупантів.

Про це він розповів у коментарях журналістам всеукраїнського телемарафону

Зокрема, загарбники створили фейкове угруповання на чолі з колишнім одіозним місцевим політиком, який втік до Москви 2014 року.

"Нехай прийдуть і спробують, якщо полізе десант, то Чорне море стане мертвим і в лютому вони це вже відчули", - погрозив він.

Братчук зазначив, що зараз йде підготовка до майбутнього експорту зерна , також речник розповів про небезпечні умови, в яких доводиться працювати одеським фермерам.

«Умови дуже складні, це реалії воєнного часу, ми розуміємо чудово, що аграрний фронт він справді є фронтом… ми бачимо, що ворог намагається атакувати, окрім об'єктів інфраструктури, зерносховища на півдні всієї нашої країни», - зазначив він.

Братчук наголосив, що саме росія винна у нинішній ситуації, і саме вона створила штучну кризу та штучний голод і продовжує це робити.

«Розуміємо чудово, що ці домовленості, можливо, мають бути навіть із цим людожером. Тому що потрібно врятувати мільйони людей у ​​всьому світі », – повідомив речник одеської ОВА.

Нагадаємо, на Одещині дорослі напоїли дітей алкоголем.

Також повідомлялося про нову трагедію на воді.

Крім того, Politeka.net писала, коли і за яких умов можливий новий наступ на Одесу.