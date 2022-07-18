Одесса для оккупантов сакральная и свои намерения они не изменили.

Об этом заявила аналитик Института изучения войны Наталья Бугаева в интервью "Украинской правде".

По ее словам, с военной точки зрения у россиян сейчас нет возможности взять Одессу. Но ракетные удары будут продолжаться.

«Но мне кажется сейчас говорить об Одессе преждевременно, пока они не завершили Донбасс. Но их намерения не изменились. Если они окопаются на Юге, то последует наступление на Одессу. И Одесса у них будет одной из первых целей – она нужна им не только для контроля над Югом Украины, контроля над Черным морем, плюс она имеет значение для Молдовы, для Приднестровья», - пояснила аналитик ISW.

Добавим, по информации ВМС ВСУ, врагом передислоцировано значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск и продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции захваченной в Донецкой, Запорожской областях.

Несение боевой службы кораблями России осуществлялось в ракетно безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО максимально приближенных к побережью.

Напомним, ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.

Также сообщалось, что одесситы записи видео возле школы, о которой упоминали минобороны россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Одессе вокруг огромного флага Украины назревает скандал.