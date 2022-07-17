Жителі Одеси спростували чергову брехню росіян про вогневу позицію на території школи.

Відео зняли місцеві жителі у неділю 17 липня після чого поширили мережею.

Міністерство оборони Росії не вперше тиражує фейки про нібито розміщення бойових позицій на території навчальних закладів.

Цього разу у їхніх зведеннях з'явилася школа №100 на вулиці Варненській.

Міноборони Росії стверджує, що підрозділи ЗСУ розмістили бронетехніку, важку артилерію та РСЗВ, по периметру навчального закладу виставили блокпости, підходи до установи заміновані, при цьому місцеве населення не в курсі того, що відбувається.

Одесит прогулявся двором школи і показав, що нічого з перерахованого росіянами там немає й близько.

На відео показано звичайну школу та порожній двір.

«Оце злітно-посадкова смуга для винищувачів, стратегічно важливий для всіх нас український прапор, он кулеметник сховався, ви його не бачите, він пішов покурити», - пожартував чоловік.

Також місцевий мешканець показав порожній стадіон.

«Ось тут займаються іноземні легіони», – із сарказмом повідомив одесит.

Нагадаємо, в Одесі навколо величезного прапора України назріває скандал.

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