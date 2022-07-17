Видео засняли местные жители в воскресенье 17 июля после чего распространили по сети.

Министерство обороны рф не в первый раз тиражирует фейки о якобы размещении боевых позиции на территории учебных заведений.

На этот раз в их сводках появилась школа №100 на улице Варненской.

Минобороны рф утверждает, что подразделения ВСУ разместили бронетехнику, тяжелую артиллерию и РСЗО, по периметру учебного заведения выставили блокпосты, подходы к учреждению заминированы, при этом местное население не в курсе происходящего.

Одессит прогулялся по двору школы и показал, что ничего из перечисленного россиянами там нет и в помине.

На видео показана обычная школа и пустой двор.

«Вот это взлётно-посадочная полоса для истребителей, стратегически важный для всех нас украинский флаг, вон пулеметчик спрятался, вы его не видите, он пошел покурить», - пошутил мужчина.

Также местный житель показал пустой стадион.

«Вот здесь занимаются иностранные легионы», - с сарказмом сообщил одессит.

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