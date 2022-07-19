В Одесской области во время купания в ставке утонул местный житель

Спасатели почти двое суток искали мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Так, 17 июля, во время купания в местном пруду, скрылся 32-летний мужчина.

Трагический инцидент случился в селе Кармилюковка Подольского района. Площадь водоема – 5 га, глубина 2,5 м.

Утопленника обнаружили утром 19 июля.

От ГСЧС привлекались 1 единица техники, резиновая лодка и 4 спасателя.

Ранее мы писали, на озере Сасык в Одесской области обнаружили утонули два рыбака.

12 июля мужчина вместе с другом отправились порыбачить, а после пропали. В тот же день было обнаружено тело одного из них.

15 июля, около 8 утра тело одного из пропавших рыбаков обнаружили местные жители. Оно лежало в воде в 5 метрах от берега. Погибшим оказался 35-летний житель Белгород-Днестровского района.

Напомним, пляжный сезон в Одесской области: власти приняли окончательное решение

Также сообщалось, в Черном море обнаружили опасный сюрприз от оккупантов: всего в нескольких метрах от берега

Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.