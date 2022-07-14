Как пишет Politeka.net, об очередной неприятности
Так, в прибрежных водах одного из пляжей Одесской области обнаружена морская мина, дрейфующая в нескольких метрах от берега.
"Специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил ВСУ организуют контролируемое обезвреживание и уничтожение морской "путешественницы"", — говорится в сообщении.
Отметим, что сейчас все одесские пляжи нельзя использовать для отдыха. Администрация области приняла окончательное решение. Ради безопасности граждан никто открывать побережье для не будет.
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"Предупреждение о минной опасности - это не ужасы военных и не препятствие отдыху. Это реальная забота о сохранении ваших жизней" , — сообщили в ОК «Південь».
Между тем, в телеграм-канале "Х. Одесса", показали кадры дрейфующей мины.
"В Каролино-Бугазе приплыла к берегу очередная мина", - говорится в сообщении.
Напомним, пляжный сезон в Одесской области: власти приняли окончательное решение
Также сообщалось, что украинцев предупредили, что ждет Одессу после побега оккупантов со Змеиного.
Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.