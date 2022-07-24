Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что Одесса остается в циничных и наглых планах российских оккупантов.

Об этом он рассказал в комментариях журналистам всеукраинского марафона.

В частности, захватчики создали фейковую во главе с бывшим одиозным местным политиком, сбежавшим в Москву в 2014 году.

«Пусть придут и попробуют, если полезет десант, то Черное море станет мертвым и в феврале они это уже почувствовали», - пригрозил он.

Братчук отметил, что сейчас идет подготовка к будущему экспорту зерна, также спикер рассказал о небезопасных условиях, в которых приходится работать одесским фермерам.

«Условия очень сложные, это реалии военного времени, мы понимаем прекрасно, что аграрный фронт он действительно есть фронтом… мы видим, что враг пытается атаковать, кроме объектов инфраструктуры, зернохранилища по югу всей нашей страны», - отметил он.

Братчук подчеркнул, что именно россия виновата в нынешней ситуации, и именно она создала искусственный кризис и искусственный голод и продолжает это делать.

«Понимаем прекрасно, что эти договоренности, возможно, должны быть даже с этим людоедом. Потому что нужно спасти миллионы людей во всем мире», - сообщил спикер одесской ОВА.

Напомним, в Одесской области взрослые напоили детей алкоголем.

Также сообщалось о новой трагедии на воде.

Кроме того, Politeka.net писала, когда и при каких условиях возможно новое наступление на Одессу.