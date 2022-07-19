Об этом сообщает пресс-служба
Так, житель Балтской громады дал домашнего вина соседскому пятилетнему малышу. Ему было весело наблюдать, как нетрезвый ребенок во время ходьбы падал. Кроме алкогольного отравления, мальчик получил ушибы конечностей и туловища.
Еще один случай произошел в поселке Окны. Там на пороге административного здания прохожие обнаружили девятилетнего мальчика, которого угостил водкой 18-летний местный житель.
Оказалось, что мать ребенка в это время спала, так как тоже была пьяна. Детям оказали медицинскую помощь, сейчас угрозы их здоровью нет.
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