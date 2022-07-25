Одесити переконливо просять просити не купатися в морі та не відвідувати пляжі.

Речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що домовленості в Туреччині про часткове розблокування українських портів не означають покращення ситуації безпеки для місцевих жителів. Про це він повідомив в ефірі всеукраїнської телемарафону

"Деяка частина населення чомусь прийняла домовленості як те, що буде ослаблена мінно-вибухова безпека. Цього не буде, тому заборона відвідувати пляжі чорноморського узбережжя, купатися в морі залишається актуальною. Я особливо хочу це підкреслити», - зазначив спікер.

Братчук наголосив, що шлях для експорту зерна буде технічний і лише для суден.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі підписали угоди про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Наступного дня 23 липня росія вдарила по одеському порту крилатими ракетами "Калібр".

Нагадаємо, на Одещині дорослі напоїли дітей алкоголем.

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