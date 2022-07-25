Одесситов убедительно просят просят не купаться в море и не посещать пляжи.

Спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что договоренности в Турции о частичном разблокировании украинских портов не означают улучшения ситуации безопасности для местных жителей. Об этом он сообщил в эфире всеукраинского телемарафона

"Некоторая часть населения, почему-то, приняла договоренности как то, что будет ослаблена минно-взрывная безопасность. Этого не будет, поэтому запрет посещать пляжи черноморского побережья, купаться в море остается актуальной. Я особенно хочу это подчеркнуть», - отметил спикер.

Братчук подчеркнул, что путь для экспорта зерна будет технический и только для судов.

Напомним, что 22 июля в Стамбуле подписали соглашения о разблокировке трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

На следующий день 23 июля россия ударила по одесскому порту крылатыми ракетами "Калибр".

Напомним, в Одесской области взрослые напоили детей алкоголем.

Также сообщалось о новой трагедии на воде.

Кроме того, Politeka.net писала, когда и при каких условиях возможно новое наступление на Одессу.