Спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что договоренности в Турции о частичном разблокировании украинских портов не означают улучшения ситуации безопасности для местных жителей. Об этом он сообщил в эфире всеукраинского
"Некоторая часть населения, почему-то, приняла договоренности как то, что будет ослаблена минно-взрывная безопасность. Этого не будет, поэтому запрет посещать пляжи черноморского побережья, купаться в море остается актуальной. Я особенно хочу это подчеркнуть», - отметил спикер.
Братчук подчеркнул, что путь для экспорта зерна будет технический и только для судов.
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Напомним, что 22 июля в Стамбуле подписали соглашения о разблокировке трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
На следующий день 23 июля россия ударила по одесскому порту крылатыми ракетами "Калибр".
Напомним, в Одесской области взрослые напоили детей алкоголем.
Также сообщалось о новой трагедии на воде.
Кроме того, Politeka.net писала, когда и при каких условиях возможно новое наступление на Одессу.