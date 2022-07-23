У суботу, 3 липня, близько 11:10 російські окупанти запустили ракети по Одесі.

Прогриміло як мінімум 6 вибухів. Більшість ракет збила ППО, але є й "приліт". Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

На наступний день після підписання росією угоди про неперешкоджання вивезенню українського зерна, окупанти завдали удару по одеському порту. На місці розгорілася пожежа.

За попередньою інформацією, дві російськи ракети долетіли до цілі, є потсраждалі.

"Ось вам і зерновий коридор. Ці у***ки однією рукою підписують договори, а іншою направляють ракети. Так що, нам потрібні літаки і потрібно потопити весь чорноморський флот рф. Це буде якраз найкраща домовленість по вивозу зерна", — наголосив Гончаренко.

Також одесити публікують кадри, як прямо на пляжі спостерігають повітряний бій. Під музику на узбережжі люди продовжують розважатися, ігноруючи повітряну тривогу.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту.



Нагадаємо, глава ГУР попередив про наступ окупантів на Одесу, до чого готуватися.

Як повідомляла Politeka, в Одесі затримано десятки підозрілих людей: поліція повідомила подробиці.

Також Politeka писала про грошову допомогу для мешканців Одеської області: хто може отримати від 20 до 100 тисяч гривень.