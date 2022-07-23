Про це глава ГУР заявив в ефірі національного телемарафону, додавши, що ЗСУ дадуть рішучу відповідь загарбникам.
"Дурень думкою багатіє. Плани в них такі є. Як я говорив раніше, і повторюся зараз, усі наші питання вирішимо тільки ми самі виключно військовим шляхом, шляхом сили", - сказав Буданов.
Глава розвідки наголосив, що Україна має намір відновити контроль над усією територією країни.
"Нічого іншого не буде. А рф намагатиметься робити свої дії, оскільки вони - країна-агресор, країна-окупант. Це для них природно, але у них нічого не вийде", - переконаний очільник ГУР.
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Раніше Кирило Буданов також заявив, що Україна готова допомогти Молдові позбутися російських окупантів у Придністров'ї.
"Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все для того, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів на своїй землі", - заявив глава ГУР.
Нагадаємо, на Одещині дорослі напоїли дітей алкоголем.
Також повідомлялось про нову трагедію на воді.
Крім того Politeka.net писала, коли і за яких умов можливий новий наступ на Одесу.