Об этом глава ГУР заявил в эфире национального телемарафона, добавив, что ВСУ решительно ответят захватчикам.
"Дурак мыслью богатеет. Планы у них такие есть. Как я говорил раньше, и повторюсь сейчас, все наши вопросы решим только мы сами исключительно военным путем, путем силы", — сказал Буданов.
Глава разведки подчеркнул, что Украина намерена восстановить контроль над всей территорией страны.
"Ничего другого не будет. А рф будет пытаться предпринимать свои действия, поскольку они — страна-агрессор, страна-оккупант. Это для них естественно, но у них ничего не получится", — убежден руководитель ГУР.
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Ранее Кирилл Буданов также заявил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов в Приднестровье.
"Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории. И мы как государство и как спецслужба сделаем все для того, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов на своей земле", — заявил глава ГУР.
Напомним, в Одесской области взрослые напоили детей алкоголем.
Также сообщалось о новой трагедии на воде.
Кроме того, Politeka.net писала, когда и при каких условиях возможно новое наступление на Одессу.