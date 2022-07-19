На Одещині під час купання у ставці потонув місцевий житель

Рятувальники майже дві доби шукали чоловіка. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області.

Так, 17 липня, під час купання у місцевому ставку, втік 32-річний чоловік.

Трагічний інцидент трапився у селі Кармілюківка Подільського району. Площа водоймища – 5 га, глибина 2,5 м.

Утопленика виявили вранці 19 липня.

Від ДСНС залучалися 1 одиниця техніки, гумовий човен та 4 рятувальники.

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12 липня чоловік разом з другом вирушили порибалити, а потім зникли. Того ж дня було виявлено тіло одного з них.

15 липня, близько 8-ї ранку тіло одного з зниклих рибалок виявили місцеві жителі. Воно лежало у воді за 5 метрів від берега. Загиблим виявився 35-річний мешканець Білгород-Дністровського району.

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