Рятувальники майже дві доби шукали чоловіка. Про це
Так, 17 липня, під час купання у місцевому ставку, втік 32-річний чоловік.
Трагічний інцидент трапився у селі Кармілюківка Подільського району. Площа водоймища – 5 га, глибина 2,5 м.
Утопленика виявили вранці 19 липня.
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Від ДСНС залучалися 1 одиниця техніки, гумовий човен та 4 рятувальники.
Раніше ми писали, на озері Сасик на Одещині виявили потонули два рибалки.
12 липня чоловік разом з другом вирушили порибалити, а потім зникли. Того ж дня було виявлено тіло одного з них.
15 липня, близько 8-ї ранку тіло одного з зниклих рибалок виявили місцеві жителі. Воно лежало у воді за 5 метрів від берега. Загиблим виявився 35-річний мешканець Білгород-Дністровського району.
Нагадаємо, пляжний сезон на Одещині: влада прийняла остаточне рішення
Також повідомлялося, що в Чорному морі виявили небезпечний сюрприз від окупантів: всього за кілька метрів від берега
Додамо, що після трагедії у Сергіївці британська розвідка видала важливі подробиці.