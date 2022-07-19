Про це повідомляє прес-службаГУНП в Одесі.

Так, мешканець Балтської громади дав домашнього вина сусідському п'ятирічному малюкові. Йому було весело спостерігати, як нетвереза ​​дитина під час ходьби падала. Крім алкогольного отруєння, хлопчик отримав забиття кінцівок та тулуба.

поліція, штраф

Ще один випадок стався у селищі Вікни. Там на порозі адміністративної будівлі перехожі знайшли дев'ятирічного хлопчика, якого пригостив горілкою 18-річний місцевий житель.

Виявилося, що мати дитини в цей час спала, бо теж була п'яна. Дітям надали медичну допомогу, зараз загрози їхньому здоров'ю немає.

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швидка допомога

На громадян, які довели неповнолітніх до стану сп'яніння, становили адміністративні.

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Додамо, що після трагедії у Сергіївці британська розвідка видала важливі подробиці.