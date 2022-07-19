Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одесі.

Так, мешканець Балтської громади дав домашнього вина сусідському п'ятирічному малюкові. Йому було весело спостерігати, як нетвереза ​​дитина під час ходьби падала. Крім алкогольного отруєння, хлопчик отримав забиття кінцівок та тулуба.

Ще один випадок стався у селищі Вікни. Там на порозі адміністративної будівлі перехожі знайшли дев'ятирічного хлопчика, якого пригостив горілкою 18-річний місцевий житель.

Виявилося, що мати дитини в цей час спала, бо теж була п'яна. Дітям надали медичну допомогу, зараз загрози їхньому здоров'ю немає.

На громадян, які довели неповнолітніх до стану сп'яніння, становили адміністративні.

Нагадаємо, пляжний сезон на Одещині: влада прийняла остаточне рішення

Також повідомлялося, що в Чорному морі виявили небезпечний сюрприз від окупантів: всього за кілька метрів від берега

Додамо, що після трагедії у Сергіївці британська розвідка видала важливі подробиці.