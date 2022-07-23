В субботу, 3 июля, около 11:10 российские оккупанты запустили ракеты по Одессе.

Прогремело как минимум 6 взрывов. Большинство ракет сбили ПВО, но есть и "прилет". Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

На следующий день после подписания россией соглашения о не препятствии вывозу украинского зерна, оккупанты нанесли удар по одесскому порту. На месте разгорелся пожар.

По предварительной информации, две российские ракеты долетели до цели, есть пострадавшие.

"Вот вам и зерновой коридор. Эти у***ки одной рукой подписывают договоры, а другой направляют ракеты. Так что, нам нужны самолеты и нужно потопить весь черноморский флот россии. Это будет как раз лучшая договоренность по вывозу зерна", - подчеркнул Гончаренко. .

Также одесситы публикуют кадры, как прямо на пляже наблюдают воздушное сражение. Под музыку на побережье люди продолжают развлекаться, игнорируя воздушную тревогу.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта.

Напомним, глава ГУР предупредил о наступлении оккупантов на Одессу, к чему готовиться.

Как сообщала Politeka, в Одессе задержаны десятки подозрительных людей: полиция сообщила подробности.

Также Politeka писала о денежной помощи жителям Одесской области: кто может получить от 20 до 100 тысяч гривен.