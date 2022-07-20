Мешканці Одещини можуть отримати нову грошову допомогу від держави.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук дав детальну інформацію щодо надання матеріальної допомоги особам, постраждалим від збройної агресії рф.

Так, матеріальна допомога надається особам, які зазнали поранень та/або члени сім’ї яких загинули внаслідок збройної агресії рф на території Одеської області.

Допомога постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру надається одноразово на родину в разі загибелі членів сім’ї та за кожну постраждалу особу за рахунок коштів обласного бюджету.

За словами Братчука, розмір матеріальної допомоги становить:



- за загибель членів сім’ї – 100 тис. грн. на сім’ю;

- тяжке поранення особи - 50 тис. грн;

- поранення середньої тяжкості особи – 20 тис. грн.



Повідомляється, що для отримання матеріальної допомоги необхідно написати заяву на ім’я начальника Одеської ОВА Максима Марченка або на ім’я голови Одеської обласної ради Григорія Діденка.

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