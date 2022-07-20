Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук дал подробную информацию о предоставлении материальной помощи лицам, пострадавшим от вооруженной агрессии рф.

Так, материальная помощь оказывается лицам, которые получили ранения и/или члены семьи которых погибли в результате вооруженной агрессии РФ на территории Одесской области.

Помощь пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации военного характера оказывается единовременно на семью в случае гибели членов семьи и за каждое пострадавшее лицо за счет средств областного бюджета.

По словам Братчука, размер материальной помощи составляет:



за гибель членов семьи – 100 тыс. грн. на семью;

- тяжелое ранение лица – 50 тыс. грн;

- ранение средней тяжести человека – 20 тыс. грн.



Сообщается, что для получения материальной помощи необходимо написать заявление на имя начальника Одесского ОВД Максима Марченко или на имя председателя Одесского областного совета Григория Диденко.

Напомним, в Одесской области взрослые напоили детей алкоголем.

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