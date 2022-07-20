Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук дал подробную информацию о предоставлении материальной помощи лицам, пострадавшим от вооруженной агрессии рф.
Так, материальная помощь оказывается лицам, которые получили ранения и/или члены семьи которых погибли в результате вооруженной агрессии РФ на территории Одесской области.
Помощь пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации военного характера оказывается единовременно на семью в случае гибели членов семьи и за каждое пострадавшее лицо за счет средств областного бюджета.
По словам Братчука, размер материальной помощи составляет:
за гибель членов семьи – 100 тыс. грн. на семью;
- тяжелое ранение лица – 50 тыс. грн;
- ранение средней тяжести человека – 20 тыс. грн.
Сообщается, что для получения материальной помощи необходимо написать заявление на имя начальника Одесского ОВД Максима Марченко или на имя председателя Одесского областного совета Григория Диденко.
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