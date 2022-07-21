Працівники військкомату вирішили збагатитися на війні та за велику суму пропонували призовникам ухилятися від проходження служби. Ціна питання 12 тис. доларів.

Подробиці розповіли у прес-службі ГУНП на Одещині, а також показали кадри затримання зловмисників.

Змовники пропонували чоловікам, які не бажають проходити службу в армії, провести процедуру зняття з військового обліку та отримання довідки про непридатність до служби у ЗСУ.

"За отримання офіційних документів та можливість з ними безперешкодно перетинати державний кордон ухиляються платили ділкам 12 тис. доларів США", - повідомили в поліції.

Правоохоронці затримали зловмисників та порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368.

За вчинення даного правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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