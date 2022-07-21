Подробиці розповіли у прес-службі
Змовники пропонували чоловікам, які не бажають проходити службу в армії, провести процедуру зняття з військового обліку та отримання довідки про непридатність до служби у ЗСУ.
"За отримання офіційних документів та можливість з ними безперешкодно перетинати державний кордон ухиляються платили ділкам 12 тис. доларів США", - повідомили в поліції.
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Правоохоронці затримали зловмисників та порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368.
За вчинення даного правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни попередили про новий наступ на Одесу, назвавши терміни
Також повідомлялося, що одесити запису відео біля школи, про яку згадували міноборони Росії.
Крім того, Politeka.net писала, що в Одесі довкола величезного прапора України назріває скандал.