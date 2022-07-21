Подробности рассказали в пресс-службе
Заговорщики предлагали мужчинам, не желающим проходить службу в армии, провести процедуру снятия с военного учета и получения справки о непригодности к службе в ВСУ.
«За получение официальных документов и возможность с ними беспрепятственно пересекать государственную границу уклоняемые платили дельцам 12 тыс. долларов США", — сообщили в полиции.
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Правоохранители задержали злоумышленников и возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 368.
За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Институте изучения войны предупредили о новом наступлении на Одессу, назвав сроки
Также сообщалось, что одесситы записи видео возле школы, о которой упоминали минобороны россии.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Одессе вокруг огромного флага Украины назревает скандал.