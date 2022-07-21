Работники военкомата решили обогатиться на войне и за крупную сумму предлагали призывникам уклонятся от прохождения службы. Цена вопроса 12 тыс долларов.

Подробности рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области, а также показали кадры задержания злоумышленников.

Заговорщики предлагали мужчинам, не желающим проходить службу в армии, провести процедуру снятия с военного учета и получения справки о непригодности к службе в ВСУ.

«За получение официальных документов и возможность с ними беспрепятственно пересекать государственную границу уклоняемые платили дельцам 12 тыс. долларов США", — сообщили в полиции.

Правоохранители задержали злоумышленников и возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 368.

За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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