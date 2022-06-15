В Ізмаїлі по вулиці Шевченка камера зовнішнього відеоспостереження зняла момент падіння дитини з вікна другого поверху багатоповерхового будинку.

Відеозапис виклав телеграм-канал "Одеса новини"

Що саме сталося до моменту падіння, достовірно невідомо. Ймовірно, малюк сперся на москітну сітку, яка відкрилася, не витримавши вагу дитини.

У стані шоку хлопчик схопився і втік в під'їзд, де сильно кричав від переляку. На крик вибігли сусіди, які донесли потерпілого до квартири і передали нічого не підозрюючій мамі.

Для діагностики стану хлопчика його госпіталізували в лікарню на швидкій. На щастя, обстеження не показало нічого серйозного - кілька подряпин.

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