В Одесі 12 червня на пляжах багато відпочиваючих.

Попри те, що вчора у воді підірвався чоловік, вже сьогодні на пляжі і в морі повно людей.

Так, 11 червня сім'я, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжі. Поки мати з сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. Через кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям.

А вже в неділю пляжі забиті відпочиваючими.

Раніше з'явилися знімки воронок і залишки рашистських боєприпасів, якими усіяні береги лиманів і Чорного моря в Одеській області.

Фото опублікував еколог і співробітник Національного природного парку «Тузловські лимани» Іван Русєв.

У коментарі він зазначив, що раніше в цю пору в мальовничому ландшафті нацпарку – на мілководдях лиманів і узбережжі Чорного моря, завжди було багато птахів, Завжди були гнізда рідкісних видів, завжди звучали мелодії дикої природи, завжди відпочивали люди.

Раніше Братчук повідомив про трагедію на пляжі.

Також повідомлялось, що окупанти змінили тактику після невдачі в Чорному морі.

Крім того Politeka.net писала, що корабельне угрупуванная ворога переформатовується в Чорному морі.