Про це, як пише Politeka.net, вкотре нагадали в Оперативному командуванні ОК «Південь». Тим паче, що в Чорному морі залишаються ворожі кораблі, які готові до атаки.

«В Чорному морі корабельне угруповання ворожих кораблів вкотре переформатовується. Наразі, в готовності до нанесення ракетних ударів з моря перебувають 1 надводний корабель і 1 підводний човен, споряджені 12 крилатими ракетами. Також в готовності до дій перебувають 5 великих десантних кораблів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляв, що «в росії на болотах палає».

Бо Україні озброюється тією зброєю, «яка допоможе нам вигнати нечість не тільки з Чорного моря, а й з тимчасово окупованих території нашої держави».

Братчук також заявив, що Україні передано стільки "гарпунів", що ми можемо потопити весь чорноморський флот РФ. Мова, нагадаємо, йде про американські протикорабельні ракети Harpoon, які українці отримали, щоб давати гідну відсіч російським окупантам у Чорному морі.

Тим часом, як повідомляють в ОК «Південь», окупаційна влада на Херсонщині відбирає приватний бізнес у місцевих підприємців. Зокрема, загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне.

На Миколаївщині ворог продовжує обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення і в тилу наших підрозділів, намагаючись створити ілюзію свого панування на максимально можливій частині області.

Також повідомлялося, що одеситів благають не виходити на пляж.

Крім того, Politeka.net писала, що розвідка розсекретила нову хитрість росіян навколо Одеси та блокади Чорного моря.