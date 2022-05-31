Про це, як пише Politeka.net, повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

«У Чорному морі дещо зменшилась кількість кораблів, які несуть на своєму борту крилаті ракети. Сьогодні таких носіїв лише один. В росії на болотах палає, бо Україні озброюється тією зброєю, яка допоможе нам вигнати нечість не тільки з Чорного моря, а й з тимчасово окупованих території нашої держави», - заявив Братчук.

Нагадаємо, раніше Братчук заявив, що Україні передано стільки "гарпунів", що ми можемо потопити весь чорноморський флот РФ.

Мова йде про американські протикорабельні ракети Harpoon, які українці отримали, щоб давати гідну відсіч російським окупантам у Чорному морі

Братчук наголосив, що ці ракети вирізняються високою ефективністю у боротьбі з ворогом.

"Після виконання стартової гірки ракета знижується до висоти 15 м над рівнем моря і далі здійснює маршовий політ. Потім знижується до 2 метрів і вражає ціль.

Наприклад, в Перській затоці ракетами Harpoon були потоплені два іранські кораблі", – пояснював Братчук.

Очільник Одещини розповідав, що для знищення крейсера необхідно чотири ракети Harpoon, есмінця – вистачить двох, а одна ракета може завдати серйозного руйнування невеликому кораблю або катеру.

"Наразі нам передано стільки "гарпунів", що ми можемо потопити весь ЧФ РФ. Чому б ні?" – наголошував Братчук.

Нагадаємо, окупанти намагаються зміцнитися на Зміїному після повідомлень о "Гарпунах".

Також повідомлялося, що одеситів благають не виходити на пляж.

Крім того, Politeka.net писала, що розвідка розсекретила нову хитрість росіян навколо Одеси та блокади Чорного моря.