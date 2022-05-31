Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук.

"В Черном море несколько уменьшилось количество кораблей, которые несут на своем борту крылатые ракеты. Сегодня таких носителей только один. В России на болотах пылает, потому что Украина вооружается тем оружием, которое поможет нам изгнать нечисть не только из Черного моря, но и с временно оккупированных территории нашего государства", - заявил Братчук.

Напомним, ранее Братчук заявил, что Украине передано столько "гарпунов", что мы можем потопить весь Черноморский флот РФ.

Речь идет об американских противокорабельных ракетах Harpoon, которые украинцы получили, чтобы дать достойный отпор российским оккупантам в Черном море

Братчук подчеркнул, что эти ракеты отличаются высокой эффективностью в борьбе с врагом.

"После выполнения стартовой горки ракета снижается до высоты 15 м над уровнем моря и далее осуществляет маршевый полет. Затем снижается до 2 метров и поражает цель.

Например, в Персидском заливе ракетами Harpoon были потоплены два иранских корабля", – объяснял Братчук.

Глава Одесской области рассказывал, что для уничтожения крейсера необходимо четыре ракеты Harpoon, эсминца – хватит двух, а одна ракета может нанести серьезное разрушение небольшому кораблю или катеру.

"Сейчас нам передано столько "гарпунов", что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы нет?"- подчеркивал Братчук.

Напомним, оккупанты пытаются укрепиться на Змеином после сообщений о "Гарпунах".

Также сообщалось, что одесситов умоляют не выходить на пляж.

Кроме того Politeka.net писала, что разведка рассекретила новую хитрость россиян вокруг Одессы и блокады Черного моря.