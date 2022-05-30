Російські військові укріплюють позиції та встановлюють системи протиповітряної оборони на острові Зміїний.

Про це Суспільному повідомила начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За словами керівниці, бійці рф готуються захищати свої кораблі від уражень українським озброєнням, а також планують дістатися до півдня Одещини.

"Зараз ворог намагається там укріпитися і знає про те, що ми отримуємо нове обладнання та озброєння для нищення далеких морських цілей. Вони встановлюють там системи ППО, якими будуть намагатися захистити свої кораблі від уражень нашими "Гарпунами". Тому вони намагаються також облаштувати й атакуючі позиції. Зі Зміїного їм буде краще дістати до півдня Одещини", – зазначила Наталя Гуменюк.

За даними сил оборони півдня України, на острові присутня військова техніка.

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