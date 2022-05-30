Российские военные укрепляют позиции и устанавливают системы противовоздушной обороны на острове Змеиный.

Об этом Суспільному сообщила начальница прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По словам руководительницы, бойцы рф готовятся защищать свои корабли от поражений украинским вооружением, а также планируют добраться до юга Одесской области.

"Сейчас враг пытается там укрепиться и знает, что мы получаем новое оборудование и вооружение для уничтожения дальних морских целей. Они устанавливают там системы ПВО, которыми будут пытаться защитить свои корабли от поражений нашими "Гарпунами". Поэтому они пытаются также обустроить и атакующие позиции. Из Змеиного им будет лучше достать до юга Одесской области", - отметила Наталья Гуменюк.

По данным сил обороны юга Украины, на острове присутствует военная техника.

Напомним, оккупанты нанесли очередной удар по объекту в Одесской области, подробности.

Также Братчук сообщил о новом провале россиян: "Не получили ожидаемых результатов".

Кроме того, курортный сезон открывают в Одесской области, несмотря на войну.