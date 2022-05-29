В Одесі деякі місцеві мешканці нехтують своєю безпекою та порушують запроваджені правила.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону повідомив про те, що такі дії є просто безвідповідальними.

Він наголосив, що одеситам не варто поспішати долучатися до когорти "безсмертних", адже мінна небезпека досі актуальна, і добровільно нехтувати своїм життям не варто.

"Акваторія та узбережжя Чорного моря заміновані, і йдеться не лише про одеські пляжі, а про все узбережжя Одеської області. Патрульні докладають просто нелюдські зусилля для того, щоб повідомити людям про небезпеку та вигнати їх з тих територій", – сказав Братчук.

Він додав, що в законодавстві є положення, які дозволяють притягати людей до відповідальності, адже йдеться не лише про порушення правил воєнного стану, а й безвідповідальне нехтування роботою, яка проводиться задля порятунку людей та забезпечення їхньої безпеки.

"Це пролунає дуже жорстко, але я дуже не хочу, щоб руки, ноги або голови тих, хто вирішить позасмагати на замінованих територіях, літали над акваторією Чорного моря. Особливо цинічно та жахливо, коли дорослі батьки тягнуть на пляжі своїх дітей. Будь ласка, подумайте, що ви робите", – закликав Братчук.

Нагадаємо, Братчук розповів, як Одеса готова зустрічати окупантів: "З пластиковими квітами".

Крім того, тероборонці Одеси зіткнулися з ворогом.

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