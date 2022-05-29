Часть бойцов подразделения тероборони м. Одесса уничтожает технику противника совместно с морскими пехотинцами на фронте.
Об этом сообщила прессслужба оперативного командования Юг.
Минометчики из отдельной бригады территориальной обороны г. Одесса вместе с побратимами из отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского столкнулись с врагами, которые «заблудились» в посадках на юге Украины. Следствием этой встречи стали очередные потери россиян в технике и живой силе.
Вместе с тем не прекращается и подготовка и повышение квалификации наших защитников: в частности, проводятся учения по тактической медицине.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
В россии образовался новый "фронт" против путина, какая сейчас ситуация на Кавказе: "Устроили мятеж..."
"Некому идти в наступление": оккупант выдал правду о положении дел в "бутафорской" российской армии
Министр обороны Резников сообщил новость, что резко изменит ситуацию в Черном море и Одессе: "Мы получим..."
"Мы бы его давно уничтожили": выяснилось, что на самом деле мешает ВСУ снести Крымский мост
«Постоянные тренировки, получение знаний и навыков по тактической медицины, позволят бойцам правильно действовать в экстремальных ситуациях и в дальнейшем выполнять поставленные задачи», — отметили в оперативном командовании Юг.
Напомним, путинские войска допустили роковую ошибку: чем для рф обернется штурм Северодонецка.
Как сообщала Politeka, ВСУ удачно контратаковали на одном из направлений, появились данные Генштаба.
Также Politeka писала, что в России образовался новый "фронт" против Путина, какова сейчас ситуация на Кавказе.