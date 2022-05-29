Одесситы могут устроить оккупантам "особый" прием в любой точке Украины.

Об этом заявил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"К сожалению, на бытовом уровне определенная категория людей есть, у которых мозг действительно промыт российской пропагандой и люди не просто имеют критического мышления - они являются врагами Украины.

Но я всегда говорил, что это тема спекуляции того, что определенная категория в Одессе готова встречать российского оккупанта - манипуляции. Одесса была, есть и будет украинской.

Российские пропагандисты говорят о том, что Одесса готова встречать оккупантов цветами - не удивляйтесь, я с ними согласен. Но после этого добавлю: да, Одесса готова встречать россиян цветами... пластиковыми на их могилах - вот это будет правда.

У нас одесситы воевали под Киевом, Черниговом, Харьковом и сейчас защищают государство на юге, востоке Украины. Поэтому Одесса не исключена из того, что все максимально воюют и прилагают усилия к обороне и защите государства", - говорит Братчук.

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