Одесситы могут устроить оккупантам "особый" прием в любой точке Украины.
Об этом заявил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
"К сожалению, на бытовом уровне определенная категория людей есть, у которых мозг действительно промыт российской пропагандой и люди не просто имеют критического мышления - они являются врагами Украины.
Но я всегда говорил, что это тема спекуляции того, что определенная категория в Одессе готова встречать российского оккупанта - манипуляции. Одесса была, есть и будет украинской.
Российские пропагандисты говорят о том, что Одесса готова встречать оккупантов цветами - не удивляйтесь, я с ними согласен. Но после этого добавлю: да, Одесса готова встречать россиян цветами... пластиковыми на их могилах - вот это будет правда.
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У нас одесситы воевали под Киевом, Черниговом, Харьковом и сейчас защищают государство на юге, востоке Украины. Поэтому Одесса не исключена из того, что все максимально воюют и прилагают усилия к обороне и защите государства", - говорит Братчук.
Напомним, путинские войска допустили роковую ошибку: чем для рф обернется штурм Северодонецка.
Как сообщала Politeka, ВСУ удачно контратаковали на одном из направлений, появились данные Генштаба.
Также Politeka писала, что в России образовался новый "фронт" против Путина, какова сейчас ситуация на Кавказе.