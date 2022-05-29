В Одессе некоторые местные жители пренебрегают своей безопасностью и нарушают введенные правила.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире национального телемарафона сообщил о том, что такие действия являются просто безответственными.

Он подчеркнул, что одесситам не стоит спешить приобщаться к когорте "бессмертных", ведь минная опасность до сих пор актуальна, и добровольно пренебрегать своей жизнью не стоит.

"Акватория и побережье Черного моря заминированы, и речь идет не только об одесских пляжах, а обо всем побережье Одесской области. Патрульные прилагают просто нечеловеческие усилия для того, чтобы сообщить людям об опасности и выгнать их с тех территорий", – сказал Братчук.

Он добавил, что в законодательстве есть положения, которые позволяют привлекать людей к ответственности, ведь речь идет не только о нарушении правил военного положения, но и безответственное пренебрежение работой, которая проводится для спасения людей и обеспечения их безопасности.

"Это прозвучит очень жестко, но я очень не хочу, чтобы руки, ноги или головы тех, кто решит позагорать на заминированных территориях, летали над акваторией Черного моря. Особенно цинично и ужасно, когда взрослые родители тащат на пляж своих детей. Пожалуйста, подумайте, что вы делаете", – призвал Братчук.

Напомним, Братчук рассказал, как Одесса готова встречать оккупантов: "С пластиковыми цветами".

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