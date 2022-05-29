Такой вывод британских разведчиков 29 мая обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице.

Так, 25 мая заместитель министра иностранных дел россии Андрей Руденко заявил, что рф готова предоставить гуманитарный коридор для судов, которые перевозят продовольствие через Черное море, в обмен на отмену санкций. Он также обратился к Украине с просьбой разминировать территорию вокруг Одесского порта, чтобы разрешить проход кораблей.

Но британские разведчики раскрыли манипуляцию со стороны Руденко: российский министр пытается выставить Украину тоже агрессором. На самом же деле Украина развернула морские мины лишь из-за продолжающейся вероятной угрозы десантных нападений россии с Черного моря.

"Россия продемонстрировала, что готова использовать глобальную продовольственную безопасность для собственных политических целей, а затем представить себя как умного игрока и обвинять Запад в любой неудаче", — пояснили эксперты.

Напомним, путинские войска допустили роковую ошибку: чем для рф обернется штурм Северодонецка.

Как сообщала Politeka, ВСУ удачно контратаковали на одном из направлений, появились данные Генштаба.

Также Politeka писала, что в России образовался новый "фронт" против Путина, какова сейчас ситуация на Кавказе.