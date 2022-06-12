В Одессе 12 июня на пляжах много отдыхающих.

Несмотря на то, что вчера в воде подорвался мужчина, уже сегодня на пляже и в море полно людей.

Так, 11 июня семья, невзирая на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил замерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения несовместимые с жизнью.

А уже в воскресение пляжи забиты отдыхающими.

Ранее появились снимки воронок и остатки рашистских боеприпасов, которыми усеяны берега лиманов и Черного моря в Одесской области.

Фото опубликовал эколог и сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

В комментарии он отметил, что раньше в эту пору в живописном ландшафте нацпарка – на мелководьях лиманов и побережье Черного моря, всегда было много птиц, всегда были гнезда редких видов, всегда звучали мелодии дикой природы, всегда отдыхали люди.

Ранее Братчук сообщил о трагедии на пляже.

Также сообщалось, что оккупанты сменили тактику после неудачи в Черном море.

Кроме того Politeka.net писала, что корабельная группировка врага переформатируется в Черном море.