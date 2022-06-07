«Сьогодні стратегічна ситуація складається так, що росіяни не мають саме стратегічного успіху».

Про це, як пише Politeka.net, повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, окупанти, десь переважаючі у особовому складі і засобах вийни, відтісняють українських бійців, але це не бігство.

«Це відступ на більш укріплені позиції. Звичайно, стратегічного контрнаступу з боку наших збройних сил поки що немає і поки що бути не може. На те є певні причини. Але не забувайте найголовніше, що сьогодні саме наші українські командири, наші генерали і офіцери визначають місце боїв та місце битви, щоб переважати противника у недалекому майбутньому. Скоро будет перелам, це відчувається», - підкреслив Братчук.

Додамо, що у свою чергу ВМС ЗС України повідомляють, що у результаті активних дій українських захисників по ураженню морських сил противника, корабельне угруповання чорноморського флоту рф було відкинуто від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів.

«Намагаючись відновити контроль над північно-західною частиною Чорного моря, противник був змушений змінити тактику: розгорнув в Криму та у Херсонській області берегові ракетні комплекси «Бал» та «Бастіон»; перекидає додаткові сили на острів Зміїний», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі провели в останню путь легендарного командира морської піхоти: кадри прощання з Героєм.

Також повідомлялось, що у Марченка просять демонтувати Катерину II в Одесі.

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