Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук.

По его словам, оккупанты, где-то превосходящие в личном составе и средствах, оттесняют украинских бойцов, но это не бегство.

"Это отступление на более укрепленные позиции. Конечно, стратегического контрнаступления со стороны наших вооруженных сил пока нет и пока быть не может. На то есть определенные причины. Но не забывайте самое главное, что сегодня именно наши украинские командиры, наши генералы и офицеры определяют место боев и место битвы, чтобы превосходить противника в недалеком будущем. Скоро будет перелом, это чувствуется», - подчеркнул Братчук.

вооружение, море, ракеты, Гарпун, ВСУ

Добавим, что в свою очередь ВМС ВС Украины сообщают, что в результате активных действий украинских защитников по поражению морских сил противника, корабельная группировка черноморского флота рф была отброшена от украинских берегов на расстояние более сотни километров.

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«Пытаясь восстановить контроль над северо-западной частью Черного моря, противник был вынужден изменить тактику: развернул в Крыму и в Херсонской области береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»; перебрасывает дополнительные силы на остров Змеиный», - говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе провели в последний путь легендарного командира морской пехоты: кадры прощания с Героем.

Также сообщалось, что у Марченко просят демонтировать Екатерину II в Одессе.

Кроме того Politeka.net писала, что корабельная группировка врага переформатируется в Черном море