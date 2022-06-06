6 червня в Одесі відбулося прощання з командиром 18-го батальйону 35-ї бригади морської піхоти підполковником Сергієм Дердугою.
На церемонії були присутні командувач Військово-Морськими силами ЗС України Олексій Неїжпапа, а також мер Одеси Геннадій Труханов.
Сергій народився в місті Ямпіль Вінницької області. З 2001 року з честю ніс військову службу. Окремий батальйон морської піхоти очолив у 2019 році.
Разом з підрозділом виконував бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних Сил на сході України. У вересні 2014 року був удостоєний ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеня. А в грудні 2016 року Указом Президента України був нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни».
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3 червня під час наступальних дій в Миколаївській області Сергій Дердуга отримав численні осколкові вогнепальні поранення не сумісні з життям.
Нагадаємо, в Одесі запустили феєрверк під час повітряної тривоги: став відомий мотив.
Також повідомлялося, що російська пропагандистка Марина Овсяннікова приїхала до Одеси.
Крім того, Politeka.net писала, що розвідка розсекретила нову хитрість росіян навколо Одеси і блокади Чорного моря.