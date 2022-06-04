Патрульные отработали 969 вызовов, проверили 58 подозрительных людей и остановили 15 пьяных водителей. Также в Одессе произошла одна авария с пострадавшим.
Об этом рассказала спикер патрульной полиции Алла Марченко.
Так, в пятницу 3 июня патрульные полицейские Одессы задержали нарушителей, которые в Приморском районе запускали фейерверк во время воздушной тревоги. Выяснилось, что таким образом они праздновали день рождения малолетнего сына подруги.
Также на улице Дальницкой из-за пьяного водителя случилось ДТП. Водитель совершил наезд на велосипедистку и скрылся с места преступления. Но вскоре водителя удалось задержать на улице Балковской. Мужчину проверили на содержание алкоголя в крови, драгер показал 0,99 промилле.
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Напомним, оккупанты авиацией ударили по Одесской области, известно о пострадавших.
Также сообщалось, что враг стащил на остров Змеиный РСЗО, а в море прогремел взрыв.
Кроме того, Politeka.net писала, что разведка рассекретила новую хитрость русских вокруг Одессы и блокады Черного моря.