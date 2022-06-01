В результате шторма, царившего в Черном море, сорвало с якоря две вражеских мины.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение ОК "Південь" одну отнесло волнами до пологого песчаного берега Одесской области, где ее и обезвредили: отвезли в безопасное место и взорвали специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил.

Другую взорвали прямо в море, пока она находилась на безопасном расстоянии.

Также сообщается, что корабельная группировка вражеских сил продолжает блокаду судоходства, активизирует свои действия вокруг острова Змеиный и держит наготове к ракетному удару 2 фрегата, которые оснащены крылатыми ракетами типа «Калибр».

«Расположение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и станций радиоэлектронной борьбы свидетельствует о намерении защитить от нашего поражения рашистские корабле и об угрозе применения вооружения по побережью Одесской области.

И хотя признаков подготовки десантной операции нет, не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная, или демонстративный обстрел прибрежных районов», - говорится в сообщении ОК.

Украинцев призывают прислушаться к предостережениям сил обороны и не подвергать себя опасности в зонах запрещенных для посещения.

"В частности участки побережья сейчас особенно опасны«, - напоминают в ОК "Південь".

Напомним, что россияне в панике отводят свои корабли в оккупированный Крым.

Также сообщалось, что одесситов умоляют не выходить на пляж.

Кроме того Politeka.net писала, что разведка рассекретила новую хитрость россиян вокруг Одессы и блокады Черного моря.