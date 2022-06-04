Экс-редактор российского пропагандистского Первого канала, которая выбежала 14 марта в эфир с антивоенным плакатом, Марина Овсянникова приехала в Украину. Пропагандистка родилась в Одессе, ее отец украинец. О своем приезде в Украину Марина Освянникова рассказала в соцсетях.
"Родная Одесса встретила меня пустыми отелями и заминированными пляжами. Купаться запрещено. Российские военные корабли постоянно обстреливают город с моря. Никто не может спрогнозировать, откуда прилетит очередной снаряд", — сообщила российская пропагандистка.
Она рассказала, что все надежды одесситов сейчас на систему ПВО, но иногда она не спасает.
"Одна ракета попала в прибрежный отель, другая — в многоэтажку. Погибли 8 человек, среди них — младенец. Строители уже начали восстанавливать разрушенные секции", — констатировала Овсянникова.
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Скандальная журналистка также рассказала, что одесситы в память о военных преступлениях в Буче, Ирпене и Мариуполе раскрасили черной краской забор российского консульства, откуда дипломаты бежали перед началом войны, спалив все документы.
"Миллионный город опустел. Почти половина жителей уехали. Остальные живут в постоянном страхе", — нагнала драматизма Овсянникова.
Напомним, оккупанты авиацией ударили по Одесской области, известно о пострадавших.
Также сообщалось, что враг стащил на остров Змеиный РСЗО, а в море прогремел взрыв.
Кроме того, Politeka.net писала, что разведка рассекретила новую хитрость русских вокруг Одессы и блокады Черного моря.