6 июня в Одессе состоялось прощание с командиром 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты подполковником Сергеем Дердугой.

На церемонии присутствовали командующий Военно-морскими силами ВС Украины Алексей Неижпапа, а также мэр Одессы Геннадий Труханов.

Сергей родился в городе Ямполь Винницкой области. С 2001 года с честью нес военную службу. Отдельный батальон морской пехоты возглавил в 2019 году.

Вместе с подразделением выполнял боевые задания в районе проведения операции Объединенных Сил на востоке Украины. В сентябре 2014 года был удостоен ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени. А в декабре 2016 года Указом Президента Украины был награжден медалью «Защитнику Отечества».

3 июня во время наступательных действий в Николаевской области Сергей Дердуга получил многочисленные осколочные огнестрельные ранения не совместимые с жизнью.

Напомним, в Одессе запустили фейерверк во время воздушной тревоги: стал известен мотив.

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