На Одещині на пляжі загинула людина. Він підірвався на міні, повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Я почну зі слів співчуття. Загинула людина, вона загинула не на фронті і не на виробництві. Вона загинула менше години тому, відпочивючи на пляжі на Чорноморському узбережжі Одеської області.

Загинула не від сонячного удару, ані від ДРГ - вона підірвалася на міні.

Я не знаю скільки ще раз треба повторювати усім, хто намагаєтся стати головним кандидатом на премію Дарвіна для тупих і безвідповідальних. І намагається разом з маленькими дітьми робити селфі біля табличок, де написано "Заміновано" або "Міни". Як до вас ще докричатися?

Сьогодні одна міна здетонувала за 20 метрів від берегу, не пройшло і пів-дня і ось вам трагедія!", - повідомив Сергій Братчук.

Нагадаємо, мотострілецька бригада повторила долю російських морпіхів, які лізли на Одесу.

Також повідомлялось, що окупанти змінили тактику після невдачі в Чорному морі.

Крім того Politeka.net писала, що корабельне угрупуванная ворога переформатовується в Чорному морі.