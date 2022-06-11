На Одещині на пляжі загинула людина. Він підірвався на міні, повідомили в обласній військовій адміністрації.
"Я почну зі слів співчуття. Загинула людина, вона загинула не на фронті і не на виробництві. Вона загинула менше години тому, відпочивючи на пляжі на Чорноморському узбережжі Одеської області.
Загинула не від сонячного удару, ані від ДРГ - вона підірвалася на міні.
Я не знаю скільки ще раз треба повторювати усім, хто намагаєтся стати головним кандидатом на премію Дарвіна для тупих і безвідповідальних. І намагається разом з маленькими дітьми робити селфі біля табличок, де написано "Заміновано" або "Міни". Як до вас ще докричатися?
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Сьогодні одна міна здетонувала за 20 метрів від берегу, не пройшло і пів-дня і ось вам трагедія!", - повідомив Сергій Братчук.
Нагадаємо, мотострілецька бригада повторила долю російських морпіхів, які лізли на Одесу.
Також повідомлялось, що окупанти змінили тактику після невдачі в Чорному морі.
Крім того Politeka.net писала, що корабельне угрупуванная ворога переформатовується в Чорному морі.