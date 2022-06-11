В Одесской области на пляже погиб человек. Он подорвался на мине, сообщили в областной военной администрации.
"Я начну со слов сочувствия. Погиб человек, он погиб не на фронте и не на производстве. Она погибла менее часа назад, отдыхая на пляже На Черноморском побережье Одесской области.
Погибла не от солнечного удара, ни от ДРГ - она подорвалась на мине.
Я не знаю сколько еще раз надо повторять всем, кто пытается стать главным кандидатом на премию Дарвина для тупых и безответственных. И старается вместе с маленькими детьми делать селфи возле табличек, где написано "заминировано" или "мины". Как до вас еще докричаться?
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Сегодня одна мина взорвалась в 20 метрах от берега, не прошло и пол-дня и вот вам трагедия!",- сообщил Сергей Братчук.
Напомним, мотострелковая бригада повторила судьбу русских морпехов, которые лезли на Одессу.
Также сообщалось, что оккупанты сменили тактику после неудачи в Черном море.
Кроме того Politeka.net писала, что корабельная группировка врага переформатируется в Черном море.