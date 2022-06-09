Так, за словами спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, ще одна бригада росіян повторила долю бригади морпіхів, яка мала намір захопити Одесу, але «полягла і згнила під Маріуполем та Миколаєвом».

«15-та окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії ворога. З 1800 людей 1200 вбитих і поранених. І це лише офіційна статистика. Хто до нас з мечем, той від меча і загине. Тримаємо стрій! Разом до Перемоги», - наголосив Братчук.

Нагадаємо, за даними Генштаба ЗСУ, 800 окупантів з цієї бригади загинули та близько 400 отримали поранення.

Додамо, що у своєму виступі на TIME100 Gala президент України Володимир Зеленський наголосив, що настав час «бути впливовими на сто відсотків».

«Ми можемо забезпечити поразку тиранії. Всі ми, всі лідери нашого часу. Ми можемо надійно захистити свободу. Ми можемо зупинити шантаж, до якого вдається людина, котрій взагалі не місце в нашому списку. Якщо ми можемо, значить, ми повинні це зробити. Бо вплив зобов'язує», - заявив український лідер у своєму зверненні.

Нагадаємо, окупанти змінили тактику після невдачі в Чорному морі.

Також повідомлялось, що у Марченка просять демонтувати Катерину II в Одесі.

Крім того Politeka.net писала, що корабельне угрупуванная ворога переформатовується в Чорному морі.