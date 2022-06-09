Да, по словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, еще одна бригада русских повторила судьбу бригады морпехов, которая намеревалась захватить Одессу, но «пала и сгнила под Мариуполем и Николаевом».

«15-я отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии врага. Из 1800 человек 1200 убитых и раненых. И это лишь официальная статистика. Кто к нам с мечом, тот от меча и погибнет. Держим строй! Вместе к победе", - подчеркнул Братчук.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, 800 оккупантов из этой бригады погибли и около 400 получили ранения.

Добавим, что в своем выступлении на TIME100 Gala президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что настало время «быть влиятельными на сто процентов».

"Мы можем обеспечить поражение тирании. Все мы, все лидеры нашего времени. Мы можем надежно защитить свободу. Мы можем остановить шантаж, к которому прибегает человек, которому вообще не место в нашем списке. Если мы можем, значит, мы должны это сделать. Потому что влияние обязывает", - заявил украинский лидер в своем обращении.

Напомним, оккупанты сменили тактику после неудачи в Черном море.

Также сообщалось, что у Марченко просят демонтировать Екатерину II в Одессе.

Кроме того Politeka.net писала, что корабельная группировка врага переформатируется в Черном море.