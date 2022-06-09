Да, по словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, еще одна бригада русских повторила судьбу бригады морпехов, которая намеревалась захватить Одессу, но «пала и сгнила под Мариуполем и Николаевом».
«15-я отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии врага. Из 1800 человек 1200 убитых и раненых. И это лишь официальная статистика. Кто к нам с мечом, тот от меча и погибнет. Держим строй! Вместе к победе", - подчеркнул Братчук.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, 800 оккупантов из этой бригады погибли и около 400 получили ранения.
Добавим, что в своем выступлении на TIME100 Gala президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что настало время «быть влиятельными на сто процентов».
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"Мы можем обеспечить поражение тирании. Все мы, все лидеры нашего времени. Мы можем надежно защитить свободу. Мы можем остановить шантаж, к которому прибегает человек, которому вообще не место в нашем списке. Если мы можем, значит, мы должны это сделать. Потому что влияние обязывает", - заявил украинский лидер в своем обращении.
Напомним, оккупанты сменили тактику после неудачи в Черном море.
Также сообщалось, что у Марченко просят демонтировать Екатерину II в Одессе.
Кроме того Politeka.net писала, что корабельная группировка врага переформатируется в Черном море.